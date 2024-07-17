18 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Ukrayna'yı rahat geçti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.
Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını perşembe günü Avusturya ile yapacak.
Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını perşembe günü Avusturya ile yapacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU