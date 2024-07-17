18 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Ukrayna'yı rahat geçti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.



Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.



Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.



Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını perşembe günü Avusturya ile yapacak.





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