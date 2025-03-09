18 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da gümüş madalya kazandı

Türkiye Milli Takımı, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nu 2. sırada tamamladı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonda İsrail'i 7-5, Yeni Zelanda'yı 10-4, Hong Kong'u 4-3 mağlup eden, ev sahibi ülkenin takımına 8-1 ve İzlanda'ya 4-3 yenilen ay-yıldızlılar, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Turnuvayı ev sahibi Meksika şampiyon olarak tamamlarken, İsrail 3. sırada yer aldı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonda İsrail'i 7-5, Yeni Zelanda'yı 10-4, Hong Kong'u 4-3 mağlup eden, ev sahibi ülkenin takımına 8-1 ve İzlanda'ya 4-3 yenilen ay-yıldızlılar, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Turnuvayı ev sahibi Meksika şampiyon olarak tamamlarken, İsrail 3. sırada yer aldı.
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