13 yaşındaki Yağız Kaan, resmen 'büyükusta'

Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un "Büyükusta" ünvanı onaylandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
13 yaşındaki Yağız Kaan, resmen 'büyükusta'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 12:52
Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta (GM) ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery