13 Aralık Pazar iddaa tahminleri

13 Aralık Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde genel tabloya baktığımda ben Kayserispor, Ankaragücü ve Denizlispor ile birlikte bu iki ekibin alt sıralarda küme düşme yarışının içerisinde olabileceğini tahmin ediyorum. Erzurumspor, Hüseyin Cimşir sonrası daha da olumsuz performans sergilemeye başladı ve özellikle hafta içi Hatay deplasmanında hem oyun hem de skor anlamında hiç iyi sinyaller vermedi. Gençlerbirliği ise rakibine göre daha moralli. Ben iki takım adına da çok zor maç olmasını bekliyorum. Size de bu sebeple 2-3 gol tercihini öneriyorum.Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, Novikovas, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Ricardo GomesNordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Stancu, SioSüper Lig'de 12. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lider Alanyaspor'a adeta nazar değdi ve 4 gün içerisinde 2 deplasman oynayayıp hiç puan alamadan evlerine döndüler. Aslında bu 2 maçta alabilecekleri 6 puan onları büyük rüyalarına koşma anlamında ciddi şekilde kamçılayabilirdi. Bu 2 mağlubiyet arkasına da belki de şu anda ligin en formda takımı Beşiktaş ile karşı karşıya gelecekler. Son 3 maçında sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya toplam 10 gol atıp 9 puan alan Sergen Yalçın ve öğrencileri ciddi istim üzerindeler. Bu maçı da kazanırlarsa bence zirveye doğru yürümez adeta koşarlar. Tabi bu maç Sergen Hoca ve eskiden beraber çalıştığı Çağdaş Hocanın da karşılaştığı ilk resmi maç olacak. Ben çok keyifli ve bol gollü 90 dakika bekliyorum. KG Var ve Üst seçimlerinin ikisi de gayet ideal duruyor.Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, BabacarUtku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan, Larin, AboubakarSüper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde son maçını oynayan ve Avrupa kupalarına veda eden Başakşehir artık tüm gücünü lige verecek. Elbette yaşanan kötü olayları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ancak bu durumun saha içine nasıl yansıyacağını tam olarak bu maçta göreceğiz. Yine de tüm dünya kamuoyunun Webo ve temsilcimizin yanında yer alması bir nebze de olsa Okan Hoca ve öğrencilerinin moral seviyesini arttırmıştır. Maça gelecek olursa Gaziantep şu anda Göztepe ile beraber ligin en az yenilen 2 takımından birisi konumunda. Burada da kolay maç imkanı vermeyeceklerdir. Ben gollü ve keyifli bir maç bekliyorum. Üst seçimi makul olur.Mert Günok, Rafael, Ponk, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba BaGünay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Güray Vural, Andre Sousa, Jefferson, Maxim, Muhammet Demir, Mirallasİtalya Ligi'nde Napoli ile Sampdoria karşi karşıya gelecek. Ligde üst sıralarda yer alan Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Gennaro Gattuso ve ekibi, geçen hafta evinde Milan'a 2-1 kaybeden Sampdoria'yı ağırlayacak. Claudio Ranieri yönetimindeki Sampdoria, son 5 haftada sadece 2 puan alabildi ve bu hafta karşılaşacakları Napoli'yi de uzun süredir deplasmanda yenemiyolar. 1982'den beri Napoli deplasmanında kazanamayan Sampdoria, 2015 yılında Napoli deplasmanından 2-2 ile ayrılarak puan alabilmişti. Oldukça iyi durumda olan Napoli maçta kazanmaya yakın taraf ve bizleri şaşırtmayacaklardır.Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; MertensAudero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarellaİtalya Ligi'nde Bologna ile Roma karşı karşıya gelecek. 12 puanlı Bologna bir kazanıp, bir kaybederek yoluna devam ediyor. Inter'e kaybettikten sonra Roma maçına çıkacak olmaları kendileri adına dezavantaj gibi görünüyor. 18 puanlı Roma, Napoli'ye 4-0 kaybettikten sonra Sassuolo ile golsüz berebere kaldı. İşlerin yolunda gittiği Roma bir anda puan olarak geride kaldı. Şimdi bu hafta iki takım da kazanmak istiyor ve sonuca ulaşmak için agresif olacaklardır. Bologna ve Roma arasındaki son 5 maçın 4'ünde olduğu gibi yine bizleri karşılıklı gollerin olacağı bir maç bekliyor.Da Costa; Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; PalacioMirante; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazolla; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzekoİngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Ligin ortasında yer alan Crystal Palace, kadro kalitesine göre normal sırada ve açıkçası ligin sonunda da buralarda olacaklarını düşünüyorum. Ancak şimdi karşılarında Jose Mourinho ile müthiş işler çıkaran, 24 puanla Liverpool ile birlikte zirvede yer alan Tottenham olacak. Crystal Palace'ın böyle bir maçı kazanması, takıma özgüven katar ama şu an Tottenham'ı yenmek gerçekten kolay değil. Harry Kane ve Heung-Min Son silahlarını iyi kullanan Mourinho, bu deplasmanı da kayıpszı geçmeyi düşünüyor. Crystal Palace ile oynadığı son 10 lig maçının 9'unu kazanan, 1'inde berabere kalan Tottenham, yine sonuca ulaşacaktır. Dileyenler, iki takım arasındaki son 10 resmi maçın 9'unun 2,5 Alt bitmesini referans alarak bu seçeneği ya da 3,5 Alt'ı değerlendirebilirler.Guaita; Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze; Zaha, BentekeLloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg Bergwijn, Ndombele, Son; Kaneİngiltere Premier Lig'de Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Ligin kötü takımlarından biri olan Fulham toparlanmaya çalışıyor ama sonuç almakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Leicester deplasmanında kazandıktan sonra Manchester City'ye kaybettiler ve şimdi de karşılaşarında Liverpool olacak. Ligde son 4 deplasmanda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Liverpool'un kazanma zamanı geldi. Fulham ile oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alan Liverpool, bu seriyi 7'ye çıkaracaktır. Liverpool galibiyetini kuponlarda rahatlıklar değerlendirebiliriz.Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Cordova-Reid, Anguissa, Reed, Robinson; Loftus-Cheek; Lookman, CavaleiroAlisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Maneİtalya Ligi'nde Bologna ile Juventus karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarında yer alan Bologna'nın 6 puanı bulunuyor. İlk hafta Crotone'yi yenen Bologna, sonrasında galibiyet alamadı. Bu hafta da Juventus karşısında mucizeye ihtiyaçları var. Andrea Pirlo yönetiminde ligde kaybetmemesine rağmen Milan'ın 6 puan gerisien düşen Juventus, geride kalan hafta içi Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yenerek gövde gösterisi yaptı. Bu galibiyetin ardından Juventus biraz daha güçlü bir oyun ortaya koyacaktır. Juventus galibiyetine kuponlarda yer verebiliriz.Paleari; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Scamacca, ShomurodovSzczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Morata, Ronaldoİngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in tepesinde yer alan Leicester, iç sahada oynadığı son Fulham maçını kaybederek büyük bir sürpriz yaptı. Ligin alt sıralarındaki Fulham'a kaybeden Leicester sonrasında Sheffield United'ı deplasmanda yendi. Her şeye rağmen, Fulham maçı Leicester için iyi bir ders olacaktır ve Brighton karşısında hatalarını tekrarlamayacaklardır. Brighton & Hove Albion ise Fulham'ın yaptığını tekrarlamak, iki hafta sonra ligde galibiyete ulaşmak istiyor. Çekişmeli geçmesini beklediğim maç için önerim 2,5 Üst seçeneğinden yana olacak.Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin; Perez, Barnes; VardyRyan; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, White, Bissouma, March; Gross; Connolly, Welbeckİngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Burnley karşı karşıya gelecek. Kötü günler geçiren Arsenal'de Mikel Arteta'nın geleceği tartışılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde zayıf rakipleri karşısında 6'da 6 yaparak tur atlayan Arsenal, ligde 11 maçta sadece 13 puan toplayabildi. Arsenal'in Burnley gibi 6 puanla ligin alt sıralarda yer alan bir takımı yenememesi halinde krizin boyutu büyür. Burnley ile evinde oynadığı son 9 maçı kazanan ve en son rakibine iç sahada 1974 yenilen Arsenal, bu tarihsel grafiği bozmayacaktır. Arsenal'in galibiyetine kuponlarda yer verebiliriz. En kötü senaryoda zorlanabileceklerini ama yine de sonuca ulaşacaklarını düşünüyorum.Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Ceballos, Xhaka; Willian, Lacazette, Saka; AubameyangPope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Rodriguez, Woodİtalya Ligi'nde Milan ile Parma karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Parma, 10 haftada 10 puan alabilidi. Ligin sonunda pekl fazla yukarılarda olamayacaklardır ama kümede kalma tehlikesi de yaşabilirler. Bu hafta Milan'a konuk olacak Parma'nın havaya giren rakibi karşısında kazanmasını zor ihtimal olarak görüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi yedeklerle oynayan Milan, ligde hata yapmadan yoluna devam edebilmek adına iyi bir mücadele ortaya koyacaktır. Milan galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.Donnaruma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; RebicParma: Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; CorneliusBundesliga'nın 11'inci haftasında Augsburg sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Schalke bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon pandemi nedeniyle verilen aranın ardından takım tepe taklak olmuş durumda. Son lig galibiyetlerini ocak ayında alabildiler. Bu sezonda da 10 haftada sadece 6 gol atıp, kalelerinde 31 gol gördüler. En az atan ve en çok gol yiyen takım durumundalar. Augsburg ise 4 maçtır galibiyete hasret. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldılar. Schalke 04 hiç ümit vermiyor. Augsburg sahasında kazanır.Gikiewicz; Framberger, Gouweleeuw, Suchy, Uduokhai; Gruezo, Strobl; Caligiuri, Vargas; Gregoritsch, NiederlechnerLanger; Thiaw, Ozan Kabak, Stambouli, Oczipka; Mascarell, Suat Serdar; Skrzybski, Boujellab, Raman; UthFransa Ligue 1'de Lille sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Lille 5 maçlık yenilmezlik serisini Celtic deplasmanında kaybetti. Avrupa'da bir üst tura çıkmaları garantiydi ve rakiplerine mağlup oldular. Ligde ise son haftada sahalarında Monaco'yu geçmeyi başardılar. Lille iç sahada daha iyi oynuyor. Zaten 17 puanla Monaco ile birlikte iç sahada en çok puan toplayan takım durumundalar. Bordeaux ise 3 maçtır kaybetmiyor. Üst üste Rennes ve PSG gibi 2 zor deplasmandan 4 puan çıkarttılar. Sonrasında da iç sahada Brets'i tek golle geçtiler. Onlar ise deplasmanda oynadıkları 6 maçta 7 puan alabildiler. Bordeaux son haftalarda toparlasa da Lille formda. Ev sahibi ekip hafta ortasında yıldız isimlerini dinlendirdi. Bordeaux'u puansız gönderirler.Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak YılmazCostil; Sabaly, Pablo, Baysse, Benito; Oudin, Basic, Otavio, Hwang; Ben Arfa, MajaBundesliga'da 11'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Leverkusen son 10 maçta 1, Hoffenheim ise 2 kez mağlup oldu. Leverkusen hem Avrupa'da hem de ligde iyi işler yapıyor. Şu anda 2'nci sıradalar ve Münih'i sıkı takipteler. Hoffenheim ise iki beraberliğin arından çıktığı 2 maçta 6 puan çıkardı. İki takımda Perşembe günü Avrupa maçı oynadı. Leverkusen oldukça rahat kazandı. Aynı şekilde Hoffenheim de zorlanmadı. Ancak form olarak ev sahibi ekip daha ağır basıyor.Hradecky; Bender, Tah, Dragovic, Sinkgraven; Baumgartlinger, Wirtz, Amiri; Bailey, Schick, DiabyBaumann; Posch, Vogt, Nordtveit, Sessegnon; Samassekou, Rudy, Baumgartner, Grillitsch; Kramaric, BebouLaLiga'da henüz 10'uncu maçlarda liderin 12 puan gerisine düşen Barcelona sahasında Levante'yi konuk edecek. Barcelona, Cadiz mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a da sahasında kaybetti. Aslında bu mağlubiyet Barça için birçok şeyin özeti oldu. Oyun anlamında, kadro kalitesi anlamında iyi durumda değiller. Levante ise 6 maçtır kaybetmiyor. 5 beraberliğin üstüne iç sahada Getafe'yi 3-0 ile rahat geçti. Bu galibiyet onları küme düşme hattından çıkartsa da puan olarak çok uzaklaşamadılar. Ancak yine de uzun süre yenilmemeleri dikkat çekiyor. Levante tek tek olsa da gol atma başarısı gösteriyor. Oranı yükseltmek adına önerim karşılıklı gol var olacak.Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Coutinho, Messi, Pedri; GriezmannFernandez; Coke, Vezo, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Vukcevic, Rochina; Morales, MartiFransa Ligue 1'in 14'üncü haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya kapanıyor. Lider PSG haftanın son maçında sahasında Lyon'u konuk edecek. PSG, son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Son olarak hafta ortasında Başakşehir'i oldukça kolay geçtiler. Sahadan 5-1 galip ayrıldılar. Lyon ise 4 maçtır kazanıyor. Toplamda da 10 maçtır kaybetmiyorlar. Onlarda kötü dönemi atlattılar ve yukarı doğru tırmanışa geçtiler. PSG'de önemli bir eksik yok. Lider sahasında kazanarak rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermez.Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Mbappe, Kean, NeymarLopes; De Sciglio, Denayer, Marcelo, Cornet; Mendes, Aouar, Paqueta; Kadewere, Depay, Toko Ekambi