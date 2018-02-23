12 Dev Adam, İsveç deplasmanında!

Takım Maç G B A Y Puan 1. Türkiye 2 2 0 152 133 4 2. Ukrayna 2 1 1 144 143 3 3. Letonya 2 1 1 155 158 3 4. İsveç 2 0 2 149 166 2





A Milli Takım'ın İsveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçındakarşılaşacak.Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan), Emircan Koşut, Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Ege Arar, Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Basketbol), Barış Ermiş (TOFAŞ)2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak.Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.