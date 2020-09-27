10'ar madde ile G.Saray ve F.Bahçe'de yaşananlar

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, nefesleri kesecek derbide kozlarını paylaşacak. Peki derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de neler yaşandı. Maça kısa bir süre kala sizleri yaşananlarla baş başa bırakıyoruz...



GALATASARAY'IN HAZIRLIĞI



1- Lig ve Avrupa'da üç günde bir maça çıkan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi düşünülerek Hajduk Split ile oynanan elemede rotasyona gidildi.



2- Perşembe akşamı kulübeye çekilip dinlendirilen Omar Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda, Emre Kılınç, Arda ve Falcao Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkacaklar.



3- Fatih Terim, Başakşehir'i 2-0 yenen takımı tek değişiklikle Fenerbahçe'nin karşısına çıkaracak. Sakat olan Saracchi'nin yerine sol bekte joker Linnes'e görev verilecek.



4- İlk 11'i belli olan Galatasaray'ın kulübe hamleleri de hazır. Sarı-kırmızılılar, skoru bulamazsa, Babel- Diagne ikilisini oyuna alacak, öne geçerse oyunu tutma adına Ömer Bayram ve Etebo değişiklikleri gelecek.



5- Geçen sezon Kadıköy'de Onyekuru ile sonuca giden teknik direktör Fatih Terim, gizli forvet rolünü takıma çabuk alışan yeni transfer Emre Kılınç'a verdi. Falcao'ya konsantre olan Fenerbahçe savunmasını Emre ile çözecek oyun planları hazırlandı.



6- Cuma sabahı tüm takıma Kovid-19 testi yapıldı ve önceki akşam çıkan sonuçlar herkesi sevindirdi.



7- Florya'da hafta boyunca Fenerbahçe'ye özel bir hazırlık yapılmadı ve oyuncuların üzerinde baskı oluşturulmadı.



8- Takımı strese sokmak istemeyen teknik heyet de hiçbir oyuncuyla derbi için birebir görüşme gerçekleştirmedi.



9- Kazandığı ilk 4 resmi maçına olduğu gibi Fenerbahçe'ye hazırlanan Galatasaray'da hedef galibiyet serisini 5 maça taşımak.



10- Yapılan son çift kalede idman sahasından herkes çıkartıldı ve Florya'da seyircisiz maç atmosferi yaratıldı.



FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIĞI



1- Fenerbahçe, şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdi ancak birçok yeni ismi henüz hazır hale getiremedi.



2- Sosa Mert Hakan ve Samatta gibi kilit isimlerin tam kapasiteye ulaşmaması Erol Bulut'un en büyük problemi.



3- A planında santrforda Samatta arkasında ise Sosa'nın görev yapması bekleniyor. Enner Valencia ise maça yedek başlayacak.



4- Teknik heyet kanatlarda santrfor özelliği olan Ferdi ve Thiam'ı derbide kullanacak. Teknik direktör Erol Bulut böylece hücum gücünü artırmayı düşünüyor.



5- Savunmada belirsizlik hakim... Bulut bugüne kadar Zanka'dan vazgeçmedi ama derbide Lemos-Tisserand önde. Ancak yine de Erol Bulut'un risk almadan Zanka ve Lemos ile başlaması bekleniyor.



6- Resmen açıklanmasa da sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Samandıra'da hafta boyunca yoğun bir mesai verdi. Takıma yeni katılan isimlere büyük maçlarla ilgili önemli tüyolar verdi. Gökhan-Caner ikilisi en büyük yardımcısıydı.



7- Fenerbahçe yönetimi, bu maça dair ekstra prim belirlemedi. Başkan Koç ve yönetim, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımın Galatasaray derbisinde gerekeni yapacağına inanıyor.



8- Yönetim hakem ve rakiple ilgili hafta içerisinde hiçbir açıklama yapmamaya özen gösterdi. Ne Ali Palabıyık'la ilgili bir yorum yapıldı ne de Galatasaray'a yönelik bir açıklama...



9- Derbi Fenerbahçe'de transfere yön verebilir. Alınacak olumsuz bir sonuç yeni bir kanat oyuncusu ve ikinci bir santrforun yolunu açar. Elbette gidecek oyuncularla ilgili durum hızlanır.



10- Fenerbahçe taraftarı takımından uzak kalacak. Ancak taraftarlar maç gününe dair Kadıköy'de derbi izleme organizasyonları yapıyor. Heyecan Kadıköy'de yaşanacak.



