1000 yıl boyunca Football Manager oynadı!

Dünyaca ünlü menajerlik oyunu Football Manager'da yapılan kariyerler, başarılar her zaman ilgi çekici olmuştur. Darren Bland isimli oyunsever, geçtiğimiz günlerde oyunu 154 sezon oynayarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

154 sezon rekor anlamını taşırken Reddit sitesinde Lorf_Yimzo ismini kullanan bir kullanıcı, ''İnsanlar gelecekte neler olacağını bilmeli'' diyerek oyunu 1000 sezon oynamaya karar verdi. Evet, yanlış okumadınız... Tam 1000 sezon...

Football Manager 2015 oyununu 1000 yıl oynayan Lorf_Yimzo, 3015 yılının istatistiklerini paylaştı. İstatistikler gerçekten bir hayli şaşırtıcı...



PALACE, STOKE...

FM istatistiklerine göre 2600'lü yıllarda günümüzde küme düşmeme mücadelesi veren Crystal Palace, 26 yıl içinde 15 kez şampiyon olup dünyanın en iyi takımlarından birisi olmuş. Premier Lig tarihinin en çok puan toplayan takımı ise Sheffield United. 2100'lü yıllarda ise Stoke City, tam 7 kez üst üste şampiyon olma şerefini kazanmış.



108 KERE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU...

Şampiyonlar Ligi'nde ise günümüzde 11 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan Real Madrid, 3015 yılında bu sayıyı 108'e çıkarmış.



MESSI VE RONALDO HALA EFSANE

İlginç bir istatik ise; Cristiano Ronaldo'nun bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoru ve Lionel Messi'nin bir maçta en çok gol atan oyuncu rekoru, 1000 sene geçmesine rağmen kırılamamış...





154 sezon FM oynarken elbette bir ihtiyaç listesi de yanı başında olacak. İhtiyaç listesinin en tepesine 3'lü Whopper fırsatını ekliyoruz.

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