1. Lig'in zirvesinde puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor ile İbrahim Üzülmez ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile tamamlandı ve zirve mücadelesi veren iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte ev sahibi Pendikspor puanını 25'e yükseltirken, lider Eyüpspor 34 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor evinde Tuzlaspor'u ağırlarken Pendikspor deplasmanda bir başka zirve rakibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak.





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