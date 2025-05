1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda, play-off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.



Lige veda eden ekiplerden Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un yanı sıra Sakaryaspor sezon içinde en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu.



Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, ligin 4. haftasındaki Manisa FK maçı öncesi hayatını kaybetti. Adana temsilcisinde daha sonra Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş ve Ercan Ünal görev yaptı.



Sezona Cihat Arslan ile başlayan MKE Ankaragücü de Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal'ın ardından Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirdi.



- Teknik direktörlerini değiştirmeyenler



Adlarını play-off'a yazdıran 3 ekip ise sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam ediyor.



Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu ve İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele veriyor.



Bu isimlerden Hakan Kutlu 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'la Süper Lig sevinci yaşadı.



- İsmet Taşdemir ve Hüseyin Eroğlu'nun ikinci başarısı



2023-2024'de Bodrum FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon da Kocaelispor'la aynı başarıyı yakaladı. Taşdemir, 2016-2017'de MKE Ankaragücü'nü, 2022-2023'te de Bordum FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı.



2022-2023'te Samsunspor'la Süper Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da Gençlerbirliği ile Süper Lig sevinci yaşayan Hüseyin Eroğlu da Altınordu'yu da 2012-2013'te 2. Lig'e, bir sezon sonra da 1. Lig'e taşımıştı.



- 1. Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şöyle:



Adanaspor: Sol Bamba, Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş, Ercan Ünal



Amed Sportif Faaliyetler: Ersun Yanal, Servet Çetin



Ankara Keçiörengücü: Ersan Parlatan, Erkan Sözeri, Sedat Ağçay



Bandırmaspor: Mustafa Gürsel



Boluspor: Serhat Gülpınar, Ufuk Kahraman, Yalçın Koşukavak



Çorum FK: Serkan Özbalta, Tuncay Şanlı, Can Güçer



Erzurumspor FK: Hakan Kutlu



Esenler Erokspor: Mehmet Altıparmak, Bülent Korkmaz, Osman Özköylü



Fatih Karagümrük: Şenol Can, David Sassarini, Orhan Ak, Onur Can Korkmaz



Gençlerbirliği: Recep Karatepe, Hüseyin Eroğlu



Iğdır FK: Yalçın Koşukavak, Osman Özköylü, Çağdaş Çavuş



İstanbulspor: Osman Zeki Korkmaz



Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam, İsmet Taşdemir



Manisa FK: Çağdaş Çavuş, Hakan Şapçı, Taner Taşkın



MKE Ankaragücü: Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal, Mustafa Kaplan



Pendikspor: Osman Özköylü, Sedat Ağçay, Uğur Uçar



Sakaryaspor: Suat Kaya, Mesut Bakkal, Mustafa Dalcı, İlker Püren, İrfan Buz



Şanlıurfaspor: Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Kemal Kılıç, Cihat Arslan



Ümraniyespor: Tuncay Şanlı, Bülent Bölükbaşı



Yeni Malatyaspor: Murat Uçkun, Adem Büyük