1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda, play-off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
Lige veda eden ekiplerden Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un yanı sıra Sakaryaspor sezon içinde en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu.
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, ligin 4. haftasındaki Manisa FK maçı öncesi hayatını kaybetti. Adana temsilcisinde daha sonra Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş ve Ercan Ünal görev yaptı.
Sezona Cihat Arslan ile başlayan MKE Ankaragücü de Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal'ın ardından Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirdi.
- Teknik direktörlerini değiştirmeyenler
Adlarını play-off'a yazdıran 3 ekip ise sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam ediyor.
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu ve İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele veriyor.
Bu isimlerden Hakan Kutlu 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'la Süper Lig sevinci yaşadı.
- İsmet Taşdemir ve Hüseyin Eroğlu'nun ikinci başarısı
2023-2024'de Bodrum FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon da Kocaelispor'la aynı başarıyı yakaladı. Taşdemir, 2016-2017'de MKE Ankaragücü'nü, 2022-2023'te de Bordum FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı.
2022-2023'te Samsunspor'la Süper Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da Gençlerbirliği ile Süper Lig sevinci yaşayan Hüseyin Eroğlu da Altınordu'yu da 2012-2013'te 2. Lig'e, bir sezon sonra da 1. Lig'e taşımıştı.
- 1. Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şöyle:
Adanaspor: Sol Bamba, Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş, Ercan Ünal
Amed Sportif Faaliyetler: Ersun Yanal, Servet Çetin
Ankara Keçiörengücü: Ersan Parlatan, Erkan Sözeri, Sedat Ağçay
Bandırmaspor: Mustafa Gürsel
Boluspor: Serhat Gülpınar, Ufuk Kahraman, Yalçın Koşukavak
Çorum FK: Serkan Özbalta, Tuncay Şanlı, Can Güçer
Erzurumspor FK: Hakan Kutlu
Esenler Erokspor: Mehmet Altıparmak, Bülent Korkmaz, Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Şenol Can, David Sassarini, Orhan Ak, Onur Can Korkmaz
Gençlerbirliği: Recep Karatepe, Hüseyin Eroğlu
Iğdır FK: Yalçın Koşukavak, Osman Özköylü, Çağdaş Çavuş
İstanbulspor: Osman Zeki Korkmaz
Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam, İsmet Taşdemir
Manisa FK: Çağdaş Çavuş, Hakan Şapçı, Taner Taşkın
MKE Ankaragücü: Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal, Mustafa Kaplan
Pendikspor: Osman Özköylü, Sedat Ağçay, Uğur Uçar
Sakaryaspor: Suat Kaya, Mesut Bakkal, Mustafa Dalcı, İlker Püren, İrfan Buz
Şanlıurfaspor: Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Kemal Kılıç, Cihat Arslan
Ümraniyespor: Tuncay Şanlı, Bülent Bölükbaşı
Yeni Malatyaspor: Murat Uçkun, Adem Büyük
1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi
Galatasaray altyapısından yetişen genç teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Ligi ekibi St. Pölten'i düşme hattından alıp ilk 4'e taşıdı.
Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda, play-off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
- 16:29 Trabzonspor'da kurul başkanlarından Cihan Aydın tepkisi
- 16:18 Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e hazır
- 16:14 Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef, ikinci dünya şampiyonluğu
- 16:12 Daley Thompson: "İyi bir yaşam için ömür boyu spor şart"
- 15:53 Play-off'a yükselen Boluspor, adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor
- 15:46 Metin Öztürk'ten hakem tepkisi!
- 15:35 1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi
- 15:30 Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta kaos dönem bitmiştir!"
- 14:59 29 yıl sonra Galatasaray - Trabzonspor finali
- 14:58 Türkiye ilk kez Dünya Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
- 14:50 Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi "4,5 ay" sürdü
- 14:49 Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde
- 14:41 Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 140. randevu
- 14:37 Trabzonspor'un Türkiye Kupası final yolu
- 14:35 St. Pölten'de Tuğberk Tanrıvermiş mucizesi!
- 14:32 Galatasaray'ın Türkiye Kupası final yolu
- 14:26 Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor
- 14:19 Trabzonspor, Avrupa aşkına finalde
- 14:16 Okan Buruk 'kupa canavarı' çıktı!
- 14:13 Galatasaray, 5 yıllık hasretini bitirmek istiyor
- 13:54 Hasan Şaş: "Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu"
- 13:31 Beşiktaş'tan Tammy Abraham sürprizi!
- 13:21 Sergen Yalçın: "G.Saray'a bu transfer yüzde 100 lazım"
- 13:19 En Nesyri için sürpriz transfer iddiası!
- 13:10 Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
- 13:08 Romulo'yu isteyen dört kulüp ve talep edilen bonservis!
- 13:07 Giannis için favori takas adayları: Rockets ve Spurs!
- 12:41 Alperen Şengün'den taraftara güçlü mesaj: "Doymadık, daha fazlası için geliyoruz!"
- 12:39 Uçtu uçtu Sane uçtu!
- 12:12 Eyüp Aydın'a 2 talip çıktı
- 12:03 Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!
- 11:57 Abdülkerim o kadar edermiş
- 11:41 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek teklifine cevap verdi!
- 11:40 Fatih Terim, 5 yıldızlı bayrağı dikti
- 11:23 Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi belirsizlik!
- 11:08 Fenerbahçe'den kaleye sürpriz isim!
- 10:56 Rockets, Zion ve Booker defterini kapattı; hedefte Giannis var!
- 10:56 Mitchell'ın Pacers'a karşı 5. maç için durumu belirsiz
- 10:55 Michael Jordan, NBC'nin NBA yayın ekibine katılıyor!
- 10:54 Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Omar Fayed!
- 10:54 Giannis, Milwaukee'den ayrılma fikrini "ilk kez ciddiyetle değerlendiriyor"
- 10:52 NBA Draft Lotaryası'nı Dallas Mavericks kazandı
- 10:51 Tatum'ın sakatlığı Celtics'i sarstı, MR çekilecek
- 10:40 Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya esprili gönderme
- 10:39 Talisca'yı 'Rafa' kaldırdı!
- 10:30 Galatasaray'a tribünden 2.3 milyar TL!
- 10:26 Galatasaray 'kupa'yı seviyor
- 10:25 Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de imza tamam, zaman yanlış"
- 09:59 Beşiktaş, Cerny için harekete geçti!
- 09:56 Şansal Büyüka: "Galatasaray'da kupa hastalığı var"
- 09:44 Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşecek!
- 09:39 Günay kesin, Muslera sürpriz
- 09:31 Beşiktaş, golcü için bütçeyi artırdı!
- 09:26 Galatasaray, Boğaz'da şov yapacak!
- 09:22 Fenerbahçe'de Fred giderse yerine Napoli'nin yıldızı!
- 09:15 Knicks ve Wolves, 3-1 ile bitirme noktasında!
- 09:04 Fenerbahçe'den golcü takası!
- 08:57 Levent Tüzemen: "Cihan Aydın doğru atama"
- 08:52 Beşiktaş'ta Immobile krizi! Kararı Adalı verecek!
- 08:45 Kupa finali için 20 ton baklava!
Uçtu uçtu Sane uçtu!
Venezia'dan çok kritik galibiyet!
Real Madrid'de çifte sakatlık: Vinicius & Vazquez
Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya!
Al Hilal'in hedefinde Premier Lig'den iki yıldız orta saha var!
Van Dijk: "Benim için Liverpool'dan başka bir yer yok"
Manchester City'nin orta saha hedefi Reijnders
Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme!
Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta
Real Madrid'de beklenen imza: Xabi Alonso!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
-
2
Juventus'tan Fenerbahçe için Vlahovic açıklaması
-
3
Avrupa devleri, Demir Ege Tıknaz'ın peşinde!
-
4
Fenerbahçe'den PSG'ye çifte çıkartma!
-
5
Uçtu uçtu Sane uçtu!
-
6
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşecek!
-
7
Romulo'yu isteyen dört kulüp ve talep edilen bonservis!
-
8
Fenerbahçe'den golcü takası!
-
9
Galatasaray Lucas Beltran'dan vazgeçmiyor!
-
10
Galatasaray, Osimhen operasyonu için düğmeye bastı