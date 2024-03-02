1. Lig'de büyük olaylar!

Hakem Gürcan Hasova'nın kararı sonrası sinirlenen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü. Bodrum tribünleri de bu karta tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde yağdırdı. Eyüplü Uğur Demirok, maddeler nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com
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1. Lig'de büyük olaylar!
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02 Mart 2024 14:32
Son güncelleme 02 Mart 2024 15:54
Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında büyük olaylar çıktı.

İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekledi ancak maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.

HOCALAR, KAPTANLAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 81. dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da kırmızı kart gördü ve iki takımın hocası da böylece ihraç edilmiş oldu.

Eyüpspor'un takım kaptanı Caner Erkin 56'da, Bodrum'un kaptanı Kenan Özer de 90+5'te kırmızı kart gördü.

 
Maç Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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