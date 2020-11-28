1.5 saat arayla 'deja vu': Denizlispor ve Galatasaray!

YİNE VAR UYARDI, HAKEM VERDİ

RIDVAN DİLMEN, HER İKİ POZİSYONU DA YORUMLADI

Galatasaray ve Denizlispor, pazar günü içerisinde 2 saat arayla benzer pozisyonlarda penaltı kazandı.Başakşehir ile Denizlispor arasındaki mücadelenin 90+5. dakikasında Martin Skrtel ile Mustafa Yumlu kornerde kafa topuna çıktı. Skrtel, hava topunu kazanırken dirseği Mustaf Yumlu'ya geldi. Hakem Arda Kardeşler pozisyonu önce devam ettirirken, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan gelen yeniden izleme uyarısı sonrası penaltı kararına hükmetti.Topun başına gelen Murawski, 90+7'de skoru 3-3'e getiren golü attı.Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki müsabakada da benzer bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin ilk yarısının bitmesine saniyeler kala kornerde Dario Melnjak ile Emre Akbaba hava topuna çıktı. Melnjak topa kafa vururken dirseği Emre Akbaba'ya geldi.Hakem Atilla Karaoğlan maçı devam ettirdi ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'den gelen uyarı üzerine penaltı noktasını gösterdi.Mbaye Diagne, 45+2'de fileleri havalandırmayı başardı ve Galatasaray'ı öne geçirdi."Pandemiden dolayı seyirci yasağı var. Bu oyun kuralları kaldığı süre içerisinde, bu olaylar da biterse seyirci gitmez. Denizlispor ve Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar."