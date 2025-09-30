29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

EuroLeague CEO'su: "UEFA, İsrail takımları hakkında karar alırsa…"

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin BM tarafından soykırım olarak tanımlanmasının ardından, İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarındaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Eylül 2025 08:57 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 09:00
Fotoğraf: Imago
EuroLeague CEO'su: 'UEFA, İsrail takımları hakkında karar alırsa…'
2025-26 EuroLeague sezonu Salı günü başlayacakken, Dubai'de Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Euroleague Basketball CEO'su Paulius Motiejunas, gündemin en sıcak başlıklarından biri olan İsrail kulüplerinin durumuna dair konuştu.

Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmesinin ardından gelen sorulara yanıt veren Motiejunas, siyasetin spora karışmaması gerektiğini vurguladı:

"Politikanın spora, özellikle de basketbola karışmaması gerekir. Ancak durumu yakından takip ediyoruz" dedi.


Motiejunas, UEFA'nın İsrail takımlarını Avrupa kupalarından men etme ihtimaliyle ilgili soruya da açıklık getirdi:

"Büyük spor organizasyonlarının aldığı kararlar bizi de ilgilendiriyor. Tabii ki UEFA'nın kararını hemen takip etmeyeceğiz ama diğer organizasyonlar tepki vermeye başladığında, hatta UEFA karar alırsa biz de kulüplerle konuşacağız. Buradaki en önemli şey takımların, oyuncuların ve taraftarların güvenliği."

EuroLeague'de halihazırda Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv yer alırken, BKT EuroCup'ta ise Hapoel Jerusalem mücadele edecek. Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Trapani Shark yönetimi, İsrail kulüplerinin turnuvadan çıkarılması için resmi talepte bulunacağını açıklamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
