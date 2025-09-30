EuroLeague CEO'su: 'UEFA, İsrail takımları hakkında karar alırsa…'

2025-26 EuroLeague sezonu Salı günü başlayacakken, Dubai'de Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Euroleague Basketball CEO'su Paulius Motiejunas, gündemin en sıcak başlıklarından biri olan İsrail kulüplerinin durumuna dair konuştu.Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmesinin ardından gelen sorulara yanıt veren Motiejunas, siyasetin spora karışmaması gerektiğini vurguladı:" dedi.Motiejunas, UEFA'nın İsrail takımlarını Avrupa kupalarından men etme ihtimaliyle ilgili soruya da açıklık getirdi:EuroLeague'de halihazırda Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv yer alırken, BKT EuroCup'ta ise Hapoel Jerusalem mücadele edecek. Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Trapani Shark yönetimi, İsrail kulüplerinin turnuvadan çıkarılması için resmi talepte bulunacağını açıklamıştı.