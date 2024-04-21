Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.
Rams Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golü 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı kırmızılı forma ile 50. golünü attı. Ayrıca Sarı kırmızılılarda Dries Mertens, bir gol ve 1 asistle maçta yıldızlaştı.
KENDİ REKORUNU TEKRARLADI
Galatasaray, Pendikspor mağlup ederek Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı.
Sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.
SON 21 MAÇTA YENİLMEDİ
Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca evinde bu sezon 17'de 17 yaptı.
Galatasaray ayrıca, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 90'a çıkardı ve bir maçı eksik olan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Pendikspor ise 30 puanla küme hattında kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kayserispor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, son yapılan Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
RAMS Park'ta yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, 32. haftada deplasmanda 4-0 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Akdeniz temsilcisine karşı ikinci yarıda mücadele eden ve galibiyette önemli rol alan Hakim Ziyech ile Kaan Ayhan'ı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius oturdu.
71 GÜN SONRA HAFTA SONU MAÇI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında 71 gün sonra hafta sonu maçı yaptı.
İç sahada son hafta sonu müsabakasını 10 Şubat Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayan Galatasaray, sonrasındaki 3 rakibini hafta içinde konuk etti.
Galatasaray, bu süreçte 26 Şubat Pazartesi Bitexen Antalyaspor, 8 Mart Cuma Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU
Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Mücadelenin ilk 15 dakikası düşük tempoyla başladı. Ev sahibi Galatasaray, topu ayağında daha fazla tutan taraf olsa da etkili bir gol pozisyonu yaratamadı.
İlk ciddi atak 19. dakikada geldi. Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertens, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Doğrudan kaleye giden topu Erdem son anda çıkardı.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.Sol kanattan ceza sahasına giren Köhn, yanındaki Mertens'e bıraktı. Mertens tek topla Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ ABDÜLKERİM SAHNEDE!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Ziyech iyi ortaladı. Kale önünde yükselen Abdülkerim düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GOLDEN SONRA KEREM'E KOŞTU
Abdülkerim Bardakcı, golü attıktan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincini yaptı ve takım arkadaşına sarıldı.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya etkili başladı. Icardi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış Alper'in sert vuruşu yerden az farkla dışarı gitti.
Sarı kırmızılı takım farkı artırmak adına baskısını sürdürdü ancak kaleci Erden'i geçemedi. 56. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci köşeden güçlükle çıkardı.
ICARDI BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Galatasaray'da Mauro Icardi, boş kaleye topu gönderemedi. Barış Alper'in sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladığı topa Icardi çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
MERTENS ATTI, 3 OLDU!
Rakip kaleye tamamen yerleşen Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı kırmızılı takımda sol çaprazda topla buluşan Berkan Kutlu, yanındaki Mertens'e bırakdı. Onun çaprazdan vuruşu yerden ağlarla buluştu.
ALPASLAN FARKI 2'YE İNDİRDİ!
Pendikspor'un kaleye yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Endri Çekici topu ortaladı. Arka direkte Alpaslan Öztürk 85. dakikada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Eski Galatasaraylı oyuncu attığı gol sonrası sevinmedi.
KEREM ÖNCE KAÇIRDI, TEKRARDA ATTI!
Galatasaray 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Erdem'i geçemedi. Hakem bir müddet VAR'ı dinledikten sonra ceza sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltıyı tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Kerem bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Son bölümde başka ciddi bir atak olmadı ve sarı kırmızılı takım mücadeleyi 4-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.
39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Muslera'nın uzun oynadığı top, Murat Akça'da kaldı. Baskı yapan Icardi, kaptığı meşin yuvarlağı hızla daha uygun durumdaki Barış Alper'e aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ceza yayı içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
56. dakikada Serkan Asan'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Barış Alper, pasını Mertens'e aktardı. Belçikalı futbolcunun yeniden topu kendisine atmasının ardından Barış Alper, yerden ceza sahası içi ters kanadındaki Ziyech'i gördü. Faslı yıldızın şutunda top, kaleciden döndü.
57. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde topa dokundu. Meşin yuvarlak, bu pozisyonda yandan auta gitti.
65. dakikada orta sahadan ceza yayı gerisine kadar topu süren Torreira, Mertens ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası gerisinden şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, üzerine gelen şutta topu kurtardı.
76. dakikada Kaan Ayhan'ın kullandığı taçta sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru orta açtı. Bu noktada bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
77. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı taç sonrası Mertens, pasını Berkan Kutlu'ya aktardı. Berkan Kutlu, ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra yeniden Belçikalı oyuncuyu topla buluşturdu. Mertens'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
85. dakikada Pendikspor, aradaki farkı 2'ye indirdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk, Barış Alper'in üzerinden arka direkte topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 3-1.
90+6. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Köhn'ün ara pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı Vinicius'a aktardı. Brezilyalı oyuncu, kaleci Erdem'i geçmeye çalışırken faule maruz kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu çizgi ihlalinden dolayı vuruşu tekrarladı. Kerem Aktürkoğlu, ikinci penaltı vuruşunda hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşcıoğlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 84 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 82 Tete), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 83 Vinicius)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, N'Diaye (Dk. 43 Endri Çekiçi), Lusamba, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Dk. 80 Emeka Eze)
Goller: Dk. 35 Icardi, Dk. 40 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 77 Mertens, Dk. 90+6 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 85 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Murat Akça, Dk. 90+2 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Torreira (Galatasaray)
Rams Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golü 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı kırmızılı forma ile 50. golünü attı. Ayrıca Sarı kırmızılılarda Dries Mertens, bir gol ve 1 asistle maçta yıldızlaştı.
KENDİ REKORUNU TEKRARLADI
Galatasaray, Pendikspor mağlup ederek Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı.
Sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.
SON 21 MAÇTA YENİLMEDİ
Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca evinde bu sezon 17'de 17 yaptı.
Galatasaray ayrıca, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 90'a çıkardı ve bir maçı eksik olan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Pendikspor ise 30 puanla küme hattında kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kayserispor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, son yapılan Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
RAMS Park'ta yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, 32. haftada deplasmanda 4-0 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Akdeniz temsilcisine karşı ikinci yarıda mücadele eden ve galibiyette önemli rol alan Hakim Ziyech ile Kaan Ayhan'ı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius oturdu.
71 GÜN SONRA HAFTA SONU MAÇI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında 71 gün sonra hafta sonu maçı yaptı.
İç sahada son hafta sonu müsabakasını 10 Şubat Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayan Galatasaray, sonrasındaki 3 rakibini hafta içinde konuk etti.
Galatasaray, bu süreçte 26 Şubat Pazartesi Bitexen Antalyaspor, 8 Mart Cuma Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU
Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Mücadelenin ilk 15 dakikası düşük tempoyla başladı. Ev sahibi Galatasaray, topu ayağında daha fazla tutan taraf olsa da etkili bir gol pozisyonu yaratamadı.
İlk ciddi atak 19. dakikada geldi. Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertens, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Doğrudan kaleye giden topu Erdem son anda çıkardı.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.Sol kanattan ceza sahasına giren Köhn, yanındaki Mertens'e bıraktı. Mertens tek topla Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ ABDÜLKERİM SAHNEDE!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Ziyech iyi ortaladı. Kale önünde yükselen Abdülkerim düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GOLDEN SONRA KEREM'E KOŞTU
Abdülkerim Bardakcı, golü attıktan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincini yaptı ve takım arkadaşına sarıldı.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya etkili başladı. Icardi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış Alper'in sert vuruşu yerden az farkla dışarı gitti.
Sarı kırmızılı takım farkı artırmak adına baskısını sürdürdü ancak kaleci Erden'i geçemedi. 56. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci köşeden güçlükle çıkardı.
ICARDI BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Galatasaray'da Mauro Icardi, boş kaleye topu gönderemedi. Barış Alper'in sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladığı topa Icardi çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
MERTENS ATTI, 3 OLDU!
Rakip kaleye tamamen yerleşen Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı kırmızılı takımda sol çaprazda topla buluşan Berkan Kutlu, yanındaki Mertens'e bırakdı. Onun çaprazdan vuruşu yerden ağlarla buluştu.
ALPASLAN FARKI 2'YE İNDİRDİ!
Pendikspor'un kaleye yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Endri Çekici topu ortaladı. Arka direkte Alpaslan Öztürk 85. dakikada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Eski Galatasaraylı oyuncu attığı gol sonrası sevinmedi.
KEREM ÖNCE KAÇIRDI, TEKRARDA ATTI!
Galatasaray 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Erdem'i geçemedi. Hakem bir müddet VAR'ı dinledikten sonra ceza sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltıyı tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Kerem bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Son bölümde başka ciddi bir atak olmadı ve sarı kırmızılı takım mücadeleyi 4-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.
39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Muslera'nın uzun oynadığı top, Murat Akça'da kaldı. Baskı yapan Icardi, kaptığı meşin yuvarlağı hızla daha uygun durumdaki Barış Alper'e aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ceza yayı içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
56. dakikada Serkan Asan'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Barış Alper, pasını Mertens'e aktardı. Belçikalı futbolcunun yeniden topu kendisine atmasının ardından Barış Alper, yerden ceza sahası içi ters kanadındaki Ziyech'i gördü. Faslı yıldızın şutunda top, kaleciden döndü.
57. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde topa dokundu. Meşin yuvarlak, bu pozisyonda yandan auta gitti.
65. dakikada orta sahadan ceza yayı gerisine kadar topu süren Torreira, Mertens ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası gerisinden şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, üzerine gelen şutta topu kurtardı.
76. dakikada Kaan Ayhan'ın kullandığı taçta sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru orta açtı. Bu noktada bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
77. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı taç sonrası Mertens, pasını Berkan Kutlu'ya aktardı. Berkan Kutlu, ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra yeniden Belçikalı oyuncuyu topla buluşturdu. Mertens'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
85. dakikada Pendikspor, aradaki farkı 2'ye indirdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk, Barış Alper'in üzerinden arka direkte topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 3-1.
90+6. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Köhn'ün ara pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı Vinicius'a aktardı. Brezilyalı oyuncu, kaleci Erdem'i geçmeye çalışırken faule maruz kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu çizgi ihlalinden dolayı vuruşu tekrarladı. Kerem Aktürkoğlu, ikinci penaltı vuruşunda hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşcıoğlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 84 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 82 Tete), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 83 Vinicius)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, N'Diaye (Dk. 43 Endri Çekiçi), Lusamba, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Dk. 80 Emeka Eze)
Goller: Dk. 35 Icardi, Dk. 40 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 77 Mertens, Dk. 90+6 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 85 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Murat Akça, Dk. 90+2 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Torreira (Galatasaray)
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