LA Clippers pivotu Ivica Zubac'ın, takım ile üç yıllığı 58,6 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Zubac'ın üç yıllık bir uzatma için kendisine sunulan maksimum tutarı kazanacağını belirtti.



Hırvat oyuncu önceki sezon Clippers için kariyerinin en yükseği olan 11,7 sayı ve 9,2 ribaund ortalamaları yakalamış ve playofflarda vites yükselterek, Dallas Mavericks'e karşı ilk turda ortalama 16,2 sayı kaydetmişti.



2018'de Los Angeles Lakers ile yapılan takasla Clippers'a gelen Zubac, kariyerinin çoğunu burada geçirdi.



Clippers, yaz döneminde Paul George'u kaybetmiş olsa da, James Harden ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış ve tecrübeli oyuncular Nicolas Batum, Derrick Jones Jr., Kevin Porter Jr. ve Kris Dunn'ı kadroya katmıştı.





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