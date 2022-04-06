Zlatan Ibrahimovic, sezon sonu futbolu bırakabilir

Milan'ın 40 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda futbola veda edebilir.



SEZON SONU BIRAKABİLİR



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İsveçli golcü, Milan ile ligi veya kupayı kazanması durumunda sezon sonunda futbolu bırakacak.



İSVEÇ ETKİLİ OLDU



Haberde, Ibrahimovic'in bu karara yönelmesinde İsveç'in Dünya Kupası'na katılamayacak olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.



EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ



40 yaşındaki golcünün Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, yeni sözleşme için henüz görüşmeler de başlamadı. Mevcut kontratında İtalyan devinden yıllık 7 milyon euro alan Ibrahimovic, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.



KULÜPTE KALABİLİR



İtalyan medyasının haberinde yıldız golcünün futbolu bırakması durumunda yüksek ihtimalle kulüpte görev alacağı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de ekibinde yer alabileceği aktarıldı.



BU SEZON 8 GOLÜ VAR



Öte yandan Ibrahimovic'in futbola devam kararı alması durumunda ise Milan'ın 7 milyon euro'dan az bir teklifle yeni sözleşme önereceği kaydedildi.



Bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol, 2 asist yaptı.





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