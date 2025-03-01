Ahlatçı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, deplasmanda Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ahlatçı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"Iğdır FK'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ligin altında olmalarına rağmen aslında devre arası yaptığı transferlerle bu ligin en iyi takımlarından birisi. Birçok Süper Lig patentli sporcuları devrede aldılar ve daha güçlü bir hale geldiler. Oyuna baktığımız zaman istediklerini oyunu şu anda sahaya yansıtamadıklarını gördük. Hafta içindeki analizlerimizde de bu tür yetenekli, kaliteli oyuncuların olduğu grupta topu onlara vermemeyi planladık ve bunu başardık aslında. Topa sahip olan taraf bizdik, dengeli bir oyun başlangıcı vardı. Iğdır FK'yi sekizleri kullanma hasebiyle kenarlardan daraltarak sekiz geçişlerini engellemeye çalıştık, daha sonrasında savunmadan Bruno'ya atılan tepe koşuları, hep çalıştığımız noktalar. Maçın başında girdiğimiz bir pozisyon var ve Iğdır FK'nin bizim hatamızla kazandığı bir gol. Onun haricinde savunma yönünde çok fazla pozisyon vermedik."
Ziya Akçeken: "Pozisyon vermeden mağlup olduk"
Ahlatçı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, Iğdır FK maçının ardından konuştu.
Ahlatçı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, deplasmanda Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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