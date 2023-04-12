Ziraat Bankkart, Cizre'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Cizre'ye set vermedi
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12 Nisan 2023 16:04
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Başkent ekibi bu sonuçla normal sezonu 22 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. Ziraat Bankkart, şampiyonluk için play-off yarı finali oynayacak.

Normal sezonu 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada bitiren Cizre Belediyespor ise 5-8 sıralaması için play-off maçına çıkacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Oğulcan Yatgın, Martin Atanasov (Berkay Bayraktar, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Hacı Şahin, Murat Tokgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmüller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden, Hilmi Şahin, Andaç Kapan)

Setler: 25-13, 25-14, 25-16

Süre: 60 dakika (19, 21, 20)

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