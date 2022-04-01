Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

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Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi!
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01 Nisan 2022 19:13
AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma ile karşılaştı.

Mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-0 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık)

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Camejo (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 17-25, 21-25, 26-28

Süre: 89 dakika (24, 29, 36)

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