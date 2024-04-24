Zion, playofflar sırasında dönüşüne iyimser bakıyor

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, playofflara "gerçekçi" anlamda geri dönüş şansı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Zion, playofflar sırasında dönüşüne iyimser bakıyor
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24 Nisan 2024 13:47
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, playofflara "gerçekçi" anlamda geri dönüş şansı hakkında konuştu.

Medyaya konuşan Williamson, yaşadığı diz arkası sakatlığından playofflar sırasında dönme potansiyeli konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

"Playofflarda dönmem kesinlikle gerçekçi bir ihtimal. Ancak dediğim gibi bazı testleri geçmem gerekiyor ve umarım sahada olabilirim."

Sakatlık, Pelicans'ın geçtiğimiz hafta Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı play-in turnuvası karşılaşmasının dördüncü çeyreğinde meydana gelmişti.

Williamson, sakatlığının ciddiyetinin geçen yıl yaşadığı kadar ciddi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kariyerinde sakatlıkların şu ana dek büyük bir yer tuttuğu yıldız oyuncu; bu yıl en sağlıklı sezonunu geçirmiş ve 70 maçta forma giyerek 22,9 sayı, 5,8 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon öncesinde Williamson, bir sezonda 61'den fazla maçta forma giymemişti.

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