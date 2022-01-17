Zinedine Zidane, PSG'nin yeni hocası oluyor!

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'nin gelecek yıl Paris Saint-Germain'in teknik direktörü olacağı belirtildi.



İspanyol gazeteci Daniel Riolo; PSG'nin Zinedine için çalışmalar yürüttüğünü ve Fransız teknik adamın geleceği adına karara vardığını; gelecek sezon PSG'yi çalıştıracağını aktardı.



Bir başka İspanyol gazeteci Andres Onrubia Ramos ise Zidane için, "PSG, Zidane'nin teknik direktörleri olmasını istiyor. Açıklama en geç haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



POCHETTINO MANU'YA



Paris Saint-Germain'in şimdiki teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ise Manchester United ile adının geçtiği ve gelecek sezon İngiliz ekibinde görev alabileceği belirtildi.





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