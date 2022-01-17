Zinedine Zidane, PSG'nin yeni hocası oluyor!

İspanyol gazeteciler Daniel Riolo ve Andres Onrubia Ramos, Zinedine Zidane'nin gelecek aylarda Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü olacağını aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Zinedine Zidane, PSG'nin yeni hocası oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 15:44
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'nin gelecek yıl Paris Saint-Germain'in teknik direktörü olacağı belirtildi.

İspanyol gazeteci Daniel Riolo; PSG'nin Zinedine için çalışmalar yürüttüğünü ve Fransız teknik adamın geleceği adına karara vardığını; gelecek sezon PSG'yi çalıştıracağını aktardı.

Bir başka İspanyol gazeteci Andres Onrubia Ramos ise Zidane için, "PSG, Zidane'nin teknik direktörleri olmasını istiyor. Açıklama en geç haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

POCHETTINO MANU'YA

Paris Saint-Germain'in şimdiki teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ise Manchester United ile adının geçtiği ve gelecek sezon İngiliz ekibinde görev alabileceği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.