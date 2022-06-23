Zidane'den tarihi itiraflar

"ASLA ASLA DEMEMELİSİNİZ"

"DELİ GİBİ ÇALIŞTIM"

"1998 BENİM YILIMDI"

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VARDI"

"PEREZ PEÇETEYE YAZDI"

"O GÜN FAZLA KIRILGANDIM"

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zidane Zidane, 50. yaş gününe özel L'Equipe'ye özel bir röportaj verdi.Bir gün Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Zidane,sözlerini kullandı.PSG ile adının geçmesi sorulan genç teknik adam,dedi.sorusuna cevap veren Zidane,diye konuştu.Real Madrid ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşması sorulan Zinedine Zidane,değerlendirmesini yaptı.Real Madrid ile 2017 yılında La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak double yapılması sorulan Zidane,sözlerini sarf etti.Bugün Real Madrid ile ilişkisi sorulan Zidane,değerlendirmesini yaptı.Futbolculuğu döneminde 1998 yılında Juventus'ta forma giydiği dönemde Ballon d'Or'u kazanmasını sorusuna sorulan Zidane,dedi.Real Madrid'e transferi sorulan Zidane,diye konuştu.Real Madrid'e nasıl transfer olduğu da sorulan 50 yaşındaki teknik adam,sözlerini kullandı.Real Madrid'e transfer olduktan sonra 5 numaralı formayı giymesini değerlendiren Zidane,diye konuştu.2006 Dünya Kupası ve futbolcu olarak emekliliği sorulan Fransız teknik adam,değerlendirmesinde bulundu.2006 Dünya Kupası Finali'nde İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile yaşadığı sıkıntı da sorulan Zidane,yorumunu yaptı.