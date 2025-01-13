Zeynep Sönmez'den ilk turda veda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Talia Gibson'a 2-1 yenilerek Avustralya Açık'a ilk turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez'den ilk turda veda
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13 Ocak 2025 10:19
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Talia Gibson'a 2-1 yenilerek elendi.

Dünya 94 numarası Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 150. basamağındaki Gibson ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alan 22 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Fakat sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanan Gibson, 2 saat 17 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

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