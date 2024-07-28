Zenit'ten flaş Wendel ve Galatasaray açıklaması!

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zenit'ten flaş Wendel ve Galatasaray açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 21:51
Son güncelleme 28 Temmuz 2024 22:10
Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel ile ilgili konuştu.

Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"

Zenit Başkanı yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.

WENDEL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery