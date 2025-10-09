09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-053'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Zenit'de Gerson, Brezilya'ya dönmek istiyor!

Zenit forması giyen Gerson, ülkesi Brezilya'ya geri dönmek istiyor.

Zenit'de Gerson, Brezilya'ya dönmek istiyor!
Zenit'in Brezilyalı orta sahası Gerson, ülkesine geri dönmek istiyor.

PALMEIRAS DEVREDE

UOL'ün haberine göre Palmeiras, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Ocak ayı için transfer görüşmelerine başladı. Görüşmelerin şu anda erken aşamada olduğu belirtiliyor.

Haberde, Gerson'un Zenit'te mutsuz olduğu ve Brezilya Milli Takımı'na yeniden seçilebilmek için kulüp değiştirmek istediği öne sürüldü.

Zenit'in, yıldız oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, bu rakamın Flamengo'dan transfer edilirken ödenen miktarla aynı olduğu kaydedildi.

Bu sezon toplam 6 maça çıkan Gerson, gol katkısı üretemedi.

