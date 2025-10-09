Zenit'de Gerson, Brezilya'ya dönmek istiyor!

Zenit'in Brezilyalı orta sahası Gerson, ülkesine geri dönmek istiyor.



PALMEIRAS DEVREDE



UOL'ün haberine göre Palmeiras, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Ocak ayı için transfer görüşmelerine başladı. Görüşmelerin şu anda erken aşamada olduğu belirtiliyor.



Haberde, Gerson'un Zenit'te mutsuz olduğu ve Brezilya Milli Takımı'na yeniden seçilebilmek için kulüp değiştirmek istediği öne sürüldü.



Zenit'in, yıldız oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, bu rakamın Flamengo'dan transfer edilirken ödenen miktarla aynı olduğu kaydedildi.



Bu sezon toplam 6 maça çıkan Gerson, gol katkısı üretemedi.



