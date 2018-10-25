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Zeljko Obradovic: ''Anadolu Efes kazanmayı hak etti''

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes yenilgisini değerlendirdi.

Kaynak: DHA
Zeljko Obradovic: ''Anadolu Efes kazanmayı hak etti''
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25 Ekim 2018 23:14
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'deki Anadolu Efes yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'i tebrik ederken galibiyeti hak ettiklerini de dile getirdi.

İşte maç sonunda Zeljko Obradovic'in sözleri...

''Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, kazanmayı gerçekten hak ettiler. İlk yarı ayrı ikinci yarı ayrı oynadık. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen devre arasında savunmamızın kötüleştiğini ve Anadolu Efes'in enerjiyle oynayan bir takım olduğunu, bırakmamamız gerektiğini söyledim. Bugünkü sonucun neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Maçın 40 dakika olduğunu tekrarlamak çok kolay. İkinci yarıda hiç pozitif bir reaksiyon gösteremedik. Kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum.''

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