Zeki Yavru, şampiyonluk maçını unutamıyor!

Samsunspor'un takım kaptanlarından Zeki Yavru Kayseri kampında açıklamalarda bulundu.



Yavru, kampın iyi bir şekilde devam ettiğine değinerek, "Şu ana kadar güzel geçiyor. Eğlenceli ve yorucu diyebiliriz. En iyi şekilde yeni sezona hazırlanmaya devam ediyoruz. Genç kardeşlerimiz de var aramızda. Yeni sezon, yeni heyecan, yeni başlangıçlar." dedi.



Kariyeri boyunca unutamadığı maçı anlatan Yavru, "Çok fazla an var. Belki de şu anda aklıma gelmeyen bir sürü an var ama en yakın dönemde Samsunspor ile birlikte şampiyonluk yaşadığımız sezonda 10 kişi kaldık biliyorsunuz. 90 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Pendikspor maçı ve çaprazdan frikikten benim golümle 3-2 öne geçtik. Daha sonrasında 4-2 maçı kazandık. Şampiyonluğa en çok yaklaştığımız andı bizim için. En yakın gelecekte bu anı söyleyebilirim" diye konuştu.



Samsunspor taraftarının kendisi ve takımın üzerinde büyük bir etkisi olduğunu beliren Yavru, "Bunu geçtiğimiz sezonda da fazlasıyla hissettirdiler. İç sahada galibiyet oranımız zaten bunu fazlasıyla gösterdi. İçeride dışarıda bize inanılmaz destekleri var. Hepsine buradan bir kez daha teşekkür ederim. Maçı tam net hatırlamıyorum ama 55. dakikada mı, 60. dakikada mı neydi? Taraftar bir devreye girdi. Bir anda bir coşkuyla bizi desteklemeye başladılar. Takım o anda gaza geldi. Skoru alarak maçı kazandık. Tabii ki saha içerisinde bizi bu anlar çok fazla etkiliyor. Benim adıma da defalarca söylediğim gibi beni sahiplendiler. Sahiplenmek ve sahiplenilmek çok güzel bir duygu benim adıma. Ben bu takımı sahiplendim, bu takım da camiasıyla, taraftarıyla beni sahiplendi. Bunun için çok mutluyum" dedi.



Futbol dışında hobin ve ilgi alanların var mı sorusuna cevap veren Yavru, şunları söyledi: "Futbol dışında aslında zaman buldukça en çok ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Onun dışında oyun oynamayı severim. Okey, 101 ve kağıt oyunları gibi. Genelde boş zamanlarımızda, kamplarda falan arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynamayı severim"





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU