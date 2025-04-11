Zeki Yavru: 'Avrupa hedefimize ulaşmak istiyoruz'

Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Zeki Yavru, sahalarında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren 33 yaşındaki oyuncu, "Attığımız golde tartışmalı ve kritik bir ofsayt verildi. Görüntülere bakıyoruz çok kritik. Galatasaray'a ilk yarıda pozisyon vermedik, iyi savunduk. Bir şans golü olabilir duran topun devamında seken top gol oldu. İkinci yarıda da erken gol yedik. Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Geride altı maç kaldı. O altı maçtan en iyi şekilde ayrılıp, Avrupa hedefini ulaşmak istiyoruz. İnşallah bunu başarısız." dedi.



