İtalya Ligi'nde Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Roma oldu.
Inter'in golünü 30. dakikada Federico Dimarco kaydetti. Roma'nın golleri 39. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Chris Smalling'den geldi.
Ev sahibi Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 63. dakikada frikiğinde top direkten döndü.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 16'ya yükseltti. Inter 12 puanla haftayı noktaladı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Sassuolo'ya konuk olacak. Roma, Lecce'yi ağırlayacak.
Inter'in golünü 30. dakikada Federico Dimarco kaydetti. Roma'nın golleri 39. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Chris Smalling'den geldi.
Ev sahibi Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 63. dakikada frikiğinde top direkten döndü.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 16'ya yükseltti. Inter 12 puanla haftayı noktaladı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Sassuolo'ya konuk olacak. Roma, Lecce'yi ağırlayacak.
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