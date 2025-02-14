Zeki Çelik'in golü, Roma'ya yetmedi

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Porto ile Roma karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
Roma, Zeki Çelik'in 45+5. dakikada attığı golle öne geçti. Porto, 67. dakikada Francisco Moura ile skoru eşitledi.
Roma'da Bryan Cristante 64 ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 20 Şubat'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Roma, Zeki Çelik'in 45+5. dakikada attığı golle öne geçti. Porto, 67. dakikada Francisco Moura ile skoru eşitledi.
Roma'da Bryan Cristante 64 ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 20 Şubat'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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