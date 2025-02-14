Zeki Çelik'in golü, Roma'ya yetmedi

Zeki Çelik'in gol attığı maçta Roma, Porto ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Zeki Çelik'in golü, Roma'ya yetmedi
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14 Şubat 2025 00:42
Son güncelleme 14 Şubat 2025 00:59
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Porto ile Roma karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Roma, Zeki Çelik'in 45+5. dakikada attığı golle öne geçti. Porto, 67. dakikada Francisco Moura ile skoru eşitledi.

Roma'da Bryan Cristante 64 ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 20 Şubat'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


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