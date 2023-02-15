Zehra Güneş depremzedelere yardıma ön ayak oldu!

Voleybol camiasının önemli isimleri depremzedeler için harekete geçti.



Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş yardım kampanyalarına ön ayak olan isimler arasında yer aldı.



Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Zehra paylaşımlarıyla depreme dikkat çekmeye devam ediyor.



'BİRKAÇ AİLENİN YILLIK KİRA MASRAFINI ÜSTLENİYORUM'



Son olarak milli yıldız depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılaşacağını duyurdu ve şu paylaşımda bulundu: "Depremzede ailelerimizden birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişim geçin."



GÜNEY KORE'DEN DESTEK VERDİ



Eski Fenerbahçeli voleybolcu Güney Koreli Kim Yeon-Koung ve Brezilyalı Ana Beatriz gibi isimler de yardıma katıldı.









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