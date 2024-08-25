İtalya Serie A 2. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Torino ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Torino 2-1 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ivan Ilic, 50. dakikada Che Adams kaydetti. Atalanta'nın tek golü 26. dakikada Mateo Retegui'den geldi.



Atalanta'da Mario Pasalic, 90+6. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Atalanta'da Nicolo Zaniolo, maça yedek kulübesinde başladı ve 70. dakikada oyuna girdi.



Bu sonuçla birlikte Torino ligde ilk galibiyetini alırken, Atalanta ilk kez yenildi.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Inter deplasmanına gidecek. Torino ise Venezia'ya konuk olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU