Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da gündem oldu.
EURO 2024 ÖNCESİ RİSK
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun son dönemde Aston Villa'da yedek kaldığı ve EURO 2024 için İtalya Milli Takımı'ndan davet almasının da zora girdiği belirtildi.
İtalyan yıldızın, Aston Villa'da 2024 yılında hiçbir maçta 11'de başlamadığı ve aldığı sürenin düşmesi nedeniyle İtalya Milli Takımı'na davet edilme şansının da azaldığı kaydedildi.
İNGİLTERE'DEKİ PERFORMANSI
Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun Aston Villa'da aldığı az süreler nedeniyle sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesinin muhtemel olduğu öne sürüldü.
Aston Villa'da bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 2 kez gol sevinci yaşadı.
EURO 2024 ÖNCESİ RİSK
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun son dönemde Aston Villa'da yedek kaldığı ve EURO 2024 için İtalya Milli Takımı'ndan davet almasının da zora girdiği belirtildi.
İtalyan yıldızın, Aston Villa'da 2024 yılında hiçbir maçta 11'de başlamadığı ve aldığı sürenin düşmesi nedeniyle İtalya Milli Takımı'na davet edilme şansının da azaldığı kaydedildi.
İNGİLTERE'DEKİ PERFORMANSI
Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun Aston Villa'da aldığı az süreler nedeniyle sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesinin muhtemel olduğu öne sürüldü.
Aston Villa'da bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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