Zahit Sevinik: "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak."

22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zahit Sevinik: 'Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak.'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 13:38
Erkek Boks Milli Takımı'nın, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde süren çalışmalara 13 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Zahit Sevinik, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Kadıdağı Kamp Merkezi'ni çok beğendiklerini dile getiren Sevinik, "İyi bir çalışma içindeyiz. Daha önce Çankırı'da kamp yaptık. Kastamonu'da çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak." diye konuştu.

Sevinik, kampın 11 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.