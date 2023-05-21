Zaha'nın menajeri bu kez Galatasaray maçında

Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Wilfried Zaha'nın ağabeği ve menajeri Herve Zaha, Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Zaha'nın menajeri bu kez Galatasaray maçında
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21 Mayıs 2023 10:39
Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyen menajer Zaha cumartesi günü de Galatasaray maçını Nef Stadyumu'nda takip etti.

FENERBAHÇE'DEN İSTEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha, Fenerbahçe'den 10 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş istedi. Bu beklentiyi çok bulan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.

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