Zafer Turan: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da, Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu dile getirerek, "Hem hava koşulları hem de Erzurumspor hedefe oynayan bir takım olması nedeniyle burası gerçekten zor bir deplasman. Maçın hakkı beraberlikti. Erzurumspor'un iç saha performansı da etkileyici. Biz bütün bunları bilerek geldik." ifadelerini kullandı.



"Her iki takım da kazanabileceği pozisyonları yakaladı." diyen Turan, "Rakip takımın 0-0 iken topu direkten döndü. Bizim de kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Bunun sonundu rakip golü buldu ama biz de çok çabuk cevap verdik. Belki bir kaç dakika daha geçse zaten maç bitecekti. İki takımda yollarına devam ediyor. İnşallah hayırlısı olur ve hak eden takım sene sonunda istediği yere ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.





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