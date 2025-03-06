Yüzmeye 65 yaşında başlayıp madalya kazandı!

Edirne'de yaşayan 68 yaşındaki ev hanımı Makbule Yelgin, yüzme sporuna ilgisi ve başarısıyla gençlere örnek oluyor.



Uzun yıllar su korkusu yaşayan Yelgin, 65 yaşında yüzme öğrenmeye karar verdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının "7'den 70'e Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kurslara katılan Yelgin, Olimpik Yüzme Havuzu'nda torunlarının antrenörü Yasemin Şahin ile çalışmalara başladı.



Merakı ve azmi sayesinde yüzme öğrenen Yelgin, antrenörünün de desteğiyle Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 7-9 Şubat'ta düzenlenen Uluslararası Masterler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılarak 65-70 yaş 50 metre sırtüstü kategorisinde 3. oldu.



Haftanın üç günü antrenmanlarına devam eden Yelgin, hedefleri ve disipliniyle takdir topluyor.



"Denize dizime kadar girip çıkıyordum"



Makbule Yelgin, AA muhabirine, 2 çocuk ve 2 torun sahibi olduğunu söyledi.



Torununu 12 yıl önce yüzme kursuna götürdüğünde antrenörün kendisini de davet ettiğini ancak buna cesaret edemediğini anlatan Yelgin, "Yıllar sonra yüzme öğrenmeye karar verdim. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneğindeki 30 arkadaşımla yüzme kursuna katıldım ancak sadece ben antrenmanlara devam ettim. 65 yaşındayken yüzmeyi öğrendim ve 68 yaşında uluslararası yarışmada madalya kazandım. Bu yaştan sonra bunları yapabileceğimi hiç tahmin etmiyordum, çok mutluyum." diye konuştu.



Çocukları, torunları ve çevresinin kendisini takdir ettiğini belirten Yelgin, "Çocuklarımı, torunlarımı yüzmeye getirdim, hep onlarla ilgilendim. Yıllar sonra kendime vakit ayırabildim. 65 yaşında bana kısmet oldu. Hepsi benimle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.



Öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Yelgin, açık öğretim lisesinde de eğitim gördüğünü dile getirdi.



Hedefi yeni madalyalar kazanmak



Yıllarca su korkusu nedeniyle yüzemediğini anlatan Yelgin, "Denize dizime kadar girip çıkıyordum ama şimdi yüzebiliyorum, çok mutluyum. Buna katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Yüzmenin bel fıtığına da iyi geldiğini, sağlığına kavuştuğunu belirten Yelgin, hedefinin ulusal ve uluslararası yüzme yarışmalarında yeni madalyalar kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.



"Emeğin ve mücadelenin karşılığını aldı"



Yüzme antrenörü Yasemin Şahin ise Makbule Yelgin ile 2012'de torununu yüzme kursuna getirdiğinde tanıştığını anlattı.



Torunu yüzme öğrenirken Yelgin'in de öğrenmek istediğini dile getiren Şahin, "Öğrenme isteği, ışığı vardı ama tabii torunlarıyla ilgilendiği için buna çok fırsat bulamadı. Yıllar sonra 65 yaşındayken Makbule Hanım yüzmek istediğini söyledi, başvuruda bulundu. 7'den 70'e Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile çalışmalara başladık. Üç yıldır yüzüyor ve bunun sonunda da uluslararası yarışmaya katılarak madalya kazandı. Kendisi verdiği emeğin ve mücadelenin karşılığını aldı." diye konuştu.



Yelgin'in herkese örnek olduğunu belirten Şahin, her yaştan insanın yüzme öğrenebileceğini kaydetti.



