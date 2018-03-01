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Yuto Nagatomo'dan transfer cevabı geldi

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, İngiltere Premier Lig iddiaları ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yuto Nagatomo'dan transfer cevabı geldi
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01 Mart 2018 17:24
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Premier Lig ekipleriyle adının anılması üzerine sosyal medyadan bir mesaj yolladı.

Nagatomo, şu anda Galatasaray'ı düşündüğünü söylerken, "Premier Lig mi? Beni isteyen takımların olması bir onur ancak şu anda konuşmanın anlamı yok. Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Şu anda kalbim ve bedenim bu takımla birlikte" dedi.

Inter'de gözden çıkarılan Japon oyuncunun peşinde Watford ve West Ham'ın olduğu konuşuluyordu.





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