Yuto Nagatomo'dan transfer cevabı geldi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Premier Lig ekipleriyle adının anılması üzerine sosyal medyadan bir mesaj yolladı.
Nagatomo, şu anda Galatasaray'ı düşündüğünü söylerken, "Premier Lig mi? Beni isteyen takımların olması bir onur ancak şu anda konuşmanın anlamı yok. Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Şu anda kalbim ve bedenim bu takımla birlikte" dedi.
Inter'de gözden çıkarılan Japon oyuncunun peşinde Watford ve West Ham'ın olduğu konuşuluyordu.
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Nagatomo, şu anda Galatasaray'ı düşündüğünü söylerken, "Premier Lig mi? Beni isteyen takımların olması bir onur ancak şu anda konuşmanın anlamı yok. Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Şu anda kalbim ve bedenim bu takımla birlikte" dedi.
Inter'de gözden çıkarılan Japon oyuncunun peşinde Watford ve West Ham'ın olduğu konuşuluyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın