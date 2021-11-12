Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için Lille'i bekliyor

Devre arasında yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara yine erken başlayan Trabzonspor, altyapıdan çıkıp 17.5 milyon Euro kazandırarak Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.Bu sezon Fransız kulübünde pek çok maçta yedek kalan ve Ligue 1'de 13 haftada toplam 392 dakika şans bulabilen 24 yaşındaki yıldız, Lille'de mutsuz. Fırtına, bu fırsatı değerlendirip, eski oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağlamayı düşünüyor.Önümüzdeki haftalarda Fransız ekibinin nabzı yoklanacak ve Yusuf'u sezon sonuna kadar kiralayıp kiralamayacakları sorulacak. Eğer olumlu cevap alınırsa, girişimler hızlanacak. Yusuf Yazıcı ise yeniden Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Şampiyonluk mücadelesi veren ve kaliteli kadroya sahip Trabzonspor'un bir parçası olmak isteyen 24 yaşındaki hücumcu, Lille'in vereceği kararı bekliyor.Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine göre; Türkiye'ye dönüşü halinde kendisine sadece Trabzonspor'un kapısı açık. 2019'da kulüpler arasında yapılan kontratta, Yusuf'un Trabzonspor dışında Türkiye'de başka bir takıma kiralanmayacağı ve satılmayacağı maddesi konulmuş, bunun ihlal edilmesi halinde 20 milyon Euro tazminat ödeneceği belirtilmişti.Lille'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, 2019'da 17.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Fransız ekibinde toplam 82 maça çıktı. 16 gol, 10 asistlik performans gösterdi.