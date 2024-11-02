Yusuf Şimşek: 'Bu maçın hakkı mağlubiyet değil'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Bu maçın hakkının mağlubiyet olduğunu asla düşünmüyorum." dedi.



Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve kısa süre önce geldiğini anımsatarak, bu sürede ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.



Şimşek, "Bu maçın hakkının mağlubiyet olduğunu asla düşünmüyorum. Pozisyonlara giren biz, pozisyon vermeyen biz ama neticede mağlup olduk. Önümüzde uzun bir süre, birçok maç var. İnşallah daha iyi hazırlanıp daha iyi antrenmanlar yapıp daha iyi birbirimizle kaynaşıp iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Biz bu savaşımızı bugünden itibaren yine vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maça hemen hazırlanmak için yarın antrenmanlarımıza tekrar başlayacağız. İnşallah önümüzdeki maçı da iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmak istiyoruz."







