Yunus'tan Kerem paylaşımı: 'Gelirken getirmemiş'

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında bir araya geldi.Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Kerem ile şakalaştığı anları paylaştı. Milli futbolcu, bu paylaşımına,sözlerini ekledi.Yunus Akgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.