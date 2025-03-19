Yunus'tan Kerem paylaşımı: "Gelirken getirmemiş"

Yunus Akgün, A Milli Takım kampında bir araya geldiği yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için, "Gelirken Pastel de Nata getirmemiş." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Yunus'tan Kerem paylaşımı: 'Gelirken getirmemiş'
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19 Mart 2025 00:06
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında bir araya geldi.

Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Kerem ile şakalaştığı anları paylaştı. Milli futbolcu, bu paylaşımına, "Gelirken Pastel de Nata getirmemiş." sözlerini ekledi.

Yunus Akgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yunus Akgün & Kerem Aktürkoğlu






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