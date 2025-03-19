Yunus'tan Kerem paylaşımı: 'Gelirken getirmemiş'

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında bir araya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Kerem ile şakalaştığı anları paylaştı. Milli futbolcu, bu paylaşımına, "Gelirken Pastel de Nata getirmemiş." sözlerini ekledi.
Yunus Akgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yunus Akgün & Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Kerem ile şakalaştığı anları paylaştı. Milli futbolcu, bu paylaşımına, "Gelirken Pastel de Nata getirmemiş." sözlerini ekledi.
Yunus Akgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yunus Akgün & Kerem Aktürkoğlu