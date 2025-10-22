22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-036'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-135'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-037'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-137'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-036'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-137'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-037'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Yunus Akgün: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek!"

Galatasaray'da Bodo/Glimt karşısında üçüncü golü kaydeden Yunus Akgün, galibiyetin ardından konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Yunus Akgün, galibiyetin ardından konuştu.

Galibiyetin ardından konuşan Yunus, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Yunus, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
