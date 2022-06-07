Yunus Akgün: 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'

Milli Takım formasıyla ilk golünü Litvanya deplasmanında atan Yunus Akgün, karşılaşmas sonrası konuştu.



Genç yıldız açıklamasında, "Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil." dedi.



Yunus sözlerini, "İlk maçımda asistimi yapmıştım bu maçta da golü atmak nasip oldu. Galatasaraylılar şu anda çok mutludur asist Kerem, gol ben. Bugün A Milli Takım formasıyla gol atarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu geceyi unutmayacağım" şeklinde konuştu.





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