Yunanistan derbisinde şok! Sahaya çıkmadılar...

Basketbolda Yunanistan Kupası'nda iki ezeli rakipilearasında oynanan yarı final maçında flaş bir gelişme yaşandı.İlk yarıda hakemlerin verdiği kararlara sinirlenen Olympiakos, devre arasında maça çıkmama kararı aldı ve ikinci yarıya çıkmadı. Bunun üzerine Panathinaikos maçı hükmen kazandı ve finale yükseldi.Yunanistan'da büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından Olympiakos Genel Menajeri Christos Stavropoulos, ''Midemiz bulandı, artık bunları kaldıramıyoruz.'' sözlerini kullandı.Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos ise ''Olympiakos'un yaptığı şeyler planlı. Oyuncularına para ödeyemiyorlar, mağlup oluyorlar ve hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Maçı sahada kazanır veya kaybedersiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değil.'' şeklinde konuştu.Giannakopoulos, öte yandan ikinci yarıya çıkmayan Olympiakos'un benchine gidip her koltuğun üzerine kırmızı kadın iç çamaşırı bıraktı.Derbinin ikinci yarısına çıkmayan Olympiakos'a Yunanistan Basketbol Federasyonu tarafından ceza verilmesi bekleniyor.