Yunanistan'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi

Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayrıldığı açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi
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18 Eylül 2023 16:38
Son güncelleme 18 Eylül 2023 16:42
Yunanistan Milli Takımı'nda geleceği çok konuşulan Dimitris Itoudis'te sıcak bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Itoudis'e milli takıma hizmetleri ve istendiği her anda milli takıma destek olabileceğini söylemesinden ötürü teşekkür etti.

ELEŞTİRİ ALMIŞTI 

Itoudisli Yunanistan son olarak FIBA Dünya Kupası'nda turnuvayı 15. sırada bitirmiş ve Yunanistan'da eleştirilen odağı olmuştu.

 

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