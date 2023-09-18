Yunanistan'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi

Yunanistan Milli Takımı'nda geleceği çok konuşulan Dimitris Itoudis'te sıcak bir gelişme yaşandı.



Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Itoudis'e milli takıma hizmetleri ve istendiği her anda milli takıma destek olabileceğini söylemesinden ötürü teşekkür etti.



ELEŞTİRİ ALMIŞTI



Itoudisli Yunanistan son olarak FIBA Dünya Kupası'nda turnuvayı 15. sırada bitirmiş ve Yunanistan'da eleştirilen odağı olmuştu.







