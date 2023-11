Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Hedef Halk Gazetesi'ne bir röportaj verdi. İşte Yıldırım'ın sorulara verdiği cevaplar...



"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"



"Başkanım daha önce "Artık Samsun'daki maçlara gelmeyeceğim" demiştiniz. Ancak Beşiktaş maçı gerçekten çok önemli. Bu kritik karşılaşmada Samsun'da olacak mısınız?"



"Daha önce artık Samsun'daki maçlara gelmeyeceğimi söylemiştim ama Samsunspor'un bana ihtiyacı olduğu bir döneme girdik. Takımla beraber olmam gerekiyor. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Bu nedenle Pazar günü Samsun'da takımla beraber olacağım. İnşallah Beşiktaş'ı yeneceğiz. Ben gerçekten çok umutluyum. Çalışmalarda herhangi bir sakatlık sorunu yaşamazsak pazar günü çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Kazananın da Samsunspor olmasını diliyorum."



TARAFTARLARA MESAJI



"Taraftarlara bir mesajınız var mı?"



"Beşiktaş maçı bizim için gerçekten çok önemli. Evimizde milli ara sonrasında oynayacağımız ilk maç. Genelde milli ara dönüşleri her zaman zor olmuştur. Umarım bu zorluk Beşiktaş için olur. Biz geçmişte de Beşiktaş'ı yenen bir takımdık. O nedenle Beşiktaş maçında hem takıma, hem de taraftara çok büyük iş düşüyor. Ben inanıyorum ki taraftarlarımız 90 dakika, belki de uzatmalarla 100 dakika takımına sahip çıkarsa, tek yürek, tek ses olursa, bu takımı desteklerse biz Beşiktaş'ı yeneriz. Rıza Çalımbay hoca "Ben bir kaostan çıktım, ikinci bir kaosa girmek istemiyorum" diyerek Samsunspor'a gelmedi ama kaosun içine Beşiktaş'a gitti. Belki de bir Beşiktaş efsanesi olarak yapması gereken de buydu. Bu maç bizim için her açıdan çok önemli. Ben büyük Samsunspor taraftarını pazar günü takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Dolu bir statta inşallah güzel bir maç olacak ve kazanan da biz olacağız. Ama ben inanıyorum ki Markus Gisdol hocamızla biz bu ligde kalacağız. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Oyuncularımızda da yavaş yavaş öz güven artışı başladı. Takım fizik kondisyon olarak Pendikspor maçında yüzde 70'lere kadar çıkmıştı. İnşallah Beşiktaş maçında bu rakamı yüzde 80-85'lere çıkartırız. Koşan, basan, ısıran bir Samsunspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarlar da takımına destek verir ve sahip çıkarsa kazanan biz oluruz."



TRANSFER YASAĞI, TRANSFER AÇIKLAMASI



"Transfer yasağı gelmemesi durumunda devre arasında tıkama katılacak oyuncularla alakalı çalışmalarınız ne durumda?"



"Transfer yasağı gelmemesi durumunda devre arası takıma gerekli takviyeler yapılacak. Bunun için Markus Gisdol hocamdan henüz bir transfer raporu almadım. Zannediyorum önümüzdeki 3-4 maçın ardından hem eksikleri daha iyi görecek, hem ligi daha iyi tanıyacak, sakatlıklar geri dönenler, oynayabilecekler, oynayamayacakları belirledikten sonra bize kapsamlı bir rapor sunacaktır. Hatayspor maçı sonrasında kendisi ile konuştuğumda, "Talebim olacak ama biraz daha zamana ihtiyacımız var" demişti. Ben bunu olumlu görüyorum. Kadroyu boşuna şişirmek istemediğini anlıyorum. Transfer yasağı gelmese de transfer yapmamız zor görünüyor. Ama her şeye rağmen gerekli transferleri yapacağız.



14 yabancı oyuncumuz var ve bunların hiçbiri takımdan ayrılmak istemiyor. Sıkıntımız yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak. Oyuncu almak çok kolay ama göndermek çok zor. Biz de artık FIFA'lık olmak istemiyoruz. Geçmişti alt ligdeyken kontenjan açalım diye kontratları tek taraflı feshettik ve şimdi onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir daha bunu yapamayız. O nedenle oyuncularımızla görüşüp, ikna yoluyla ya kiralık göndereceğiz ya da satacağız. Açtığımız yer kadar da oyuncu almaya çalışacağız. Bu kaç olur bilemiyorum. Yerli oyuncularda olay biraz daha farklı. Yerli oyuncusunu da göndermeye hangi takım sıcak bakar onu da bilemiyoruz. Çünkü herkesin sorunu yabancı oyuncular. Tüm takımlar bizim gibi yabancı oyuncu göndermekte zorlanıyor. İşin kötü tarafı bu sezon devre arası yok. Onun için alacağımız futbolcunun da oynayan oyuncu olması gerekiyor. Takıma direk katkı verecek bir isim olması lazım. Oynamayan oyuncunun takıma uyumu, şehre uyumu uzun sürebilir. Kış dönemi transferinde mümkünse 4 büyüklerin oynatmadığı oyunculardan alabilirsek faydalı olur. Çünkü yurt dışından gelecek isimlerin adaptasyon süreci sıkıntı yaratabilir.



Zor bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Transferde kararı hocamız verecek. Alacağımız oyuncular hocamızın istediği isimler olacak. Bunları konuşmak çok erken. Öncelikle transfer yasağı almamamız gerekiyor. Gelmemesi için de elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz. Eğer olumsuz bir karar gelmesi durumunda kararın ertelenmesi için mücadele edeceğiz. Bu da bir strateji ve avukatlarımız aracılığı ile bunun üzerinde de çalışıyoruz."



"İLK GOLÜ BİZİM ATMAMIZ GEREKİYOR"



"Teknik direktör Markus Gisdol'un gelişi ile birlikte takımda gözle görünür bir gelişim var. Bu konuda neler söylersiniz?"



"Markus Gisdol'un gelişi ile birlikte takımda gözle görünür bir değişim olduğu doğru. Çok koşan, önde basan, daha az pozisyon veren, gol pozisyonuna daha fazla giren bir takım hüviyetine büründük. Ama ne kısmetse maçın ilk golünü atan takım olamadık. Hep sonradan golleri atıyoruz. Maçı kazanmak istiyorsak ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Markus hocam, Erdinç hocam ve özellikle atletik performans hocam Fatih Yıldız inanılmaz güzel bir ekip oluşturdular. Markus Gisdol, Fatih Yıldız hocamızdan son derece memnun. Kendisi için gördüğüm en iyi atletik performans antrenörü dedi. Onunla da konuşuyoruz. Takımımız Pendikspor maçı itibari ile yüzde 70 performanstaydı. Milli arada yapılan yüklemelerle ve sonrasındaki çalışmalarla bu rakamın yüzde 90'lara çıkacağına inanıyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Ligin en fazla çalışan takımı olmalıyız. Birlikteliği sağlamamız gerekiyor ki bu takım ligde kalsın. Teknik heyetimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. Futbolcular da kendi performanslarını arttırmalı. Geçmişle şimdiyi kıyasladığımızda önemli bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum."





