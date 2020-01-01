Yüksek profilli NBA oyuncuları, meslektaşlarını son durum hakkında bilgilendiriyorlar

Bazı NBA oyuncularının, şu anda sezona devam etme konusunda özel olarak endişe duyduklarından ötürü, bazı meslektaşlarının, maçların oynanmaması dahilinde neler olabileceğinden emin olmayanlara uyarıda bulundukları söylendi.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre, sezonun devam etmesinden endişe duyan oyunculara, başka yüksek profilli oyuncular ulaştı. Yüksek profilli oyuncular, bu sezon oynamamanın özellikle finansal olarak getireceği kısa ve uzun vadeli hasar konusunda uyarılarda bulundular:



"Birkaç yüksek profilli oyuncu, meslektaşlarıyla iletişim kuruyor ve onları sadece bu sezon için değil, gelecekte de oynamamanın kendilerine muhtemel olumsuz finansal etkileri konusunda eğitiyor. Yüksek profilli oyuncular, aynı zamanda NBPA'in herhangi bir salgının ortasında takım sahipleriyle yeni bir toplu iş sözleşmesi müzakere ederken, bir baskıda bulunmayacağını da belirtiyorlar."



"OYUNCULAR HER KONUYU TARTIŞIYORLAR"



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin belirttiği gibi, şu anda NBA oyuncularının karşılaştığı birçok endişe var ve oyuncular hakkında endişe duyanlar, hepsini kararlarının bir parçası olarak düşünmek zorunda kalıyorlar:



"Şu anda oyuncular arasında belirgin olan tekil bir konuşma yok: Bu sadece Black Lives Matter hareketi, koronavirüs, bubble'ın sınırlamaları, aile endişeleri, sakatlık ya da para riski değil. Birçok oyuncu tartışıyor ve bunları tartıyor."



"Saygın bir NBA oyuncusu bana şunu söylüyor: 'Basketbol oynamaya başladığımızda, haberler sistemik ırkçılıktan ziyade, 'dün gece maçta kimin ne yaptığını' gösterecek. Topluluklarımızda olanları etkilemek için oynayabilmemiz ve bunları harmanlayabilmemiz için çok önemli bir zaman.'"



NBA'in Orlando'daki bubble kurulumuyla devam edeceği ortada. Şimdi asıl soru ise, hangi oyuncuların ortaya çıkacağı üzerine.



