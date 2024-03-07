Young: "Şampiyonluğu Hawks'ta kalıp kazanmak istiyorum"

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, Hawks'ta kalmak ve şampiyonluk kazanmak istediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Young: 'Şampiyonluğu Hawks'ta kalıp kazanmak istiyorum'
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07 Mart 2024 12:55
Son güncelleme 07 Mart 2024 13:02
Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, Hawks'ta kalmak ve şampiyonluk kazanmak istediğini dile getirdi.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda takas söylentileri ve Hawks'tan ayrılma ihtimali hakkında konuşan Young, Atlanta'da kazanmak istediğini açıkça belirtti:

"Benim tüm vizyonum her zaman burada olmak ve burada kazanmaktı. Şampiyonluklar kazanıp, burada diğer oyuncularla birlikte bir hanedan inşa etmek istedim. Ama kim bilir? Şu anda altıncı yılımdayım fakat kafamdaki şey budur."

Young, Hawks'ta kalmak istediğini ise şu sözlerle doğruladı:

"Evet. Kazanmak istiyorum ve bunu Atlanta'da başarmayı hedefliyorum. Olmak istediğim, kendimi hayal ettiğim yer burası."

Young, All-Star seçildiği sezonda 51 maçta 26.4 sayı, 10.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

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