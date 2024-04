NBA, 2023-24 sezonunun Yılın Takım Arkadaşı ödülü ve Sportmenlik ödülü finalistlerini açıkladı.



Her ikisi de mevcut oyuncular tarafından oylanan Yılın Takım Arkadaşı ve Sportmenlik ödüllerinin finalistleri belli oldu.



Yılın Takım Arkadaşı ödülü için adayların şu isimler olduğu bildirildi:



• Mikal Bridges (Brooklyn)

• Jalen Brunson (New York)

• Al Horford (Boston)

• T.J. McConnell (Indiana)

• Georges Niang (Cleveland)

• Markelle Fultz (Orlando)

• Kentavious Caldwell-Pope (Denver)

• Mike Conley (Minnesota)

• Jalen Williams (Oklahoma City)

• Harrison Barnes (Sacramento)

• Larry Nance Jr. (New Orleans)

• Dwight Powell (Dallas)



Sportmenlik ödülü adayları ise şu şekilde:



• Tyrese Maxey (Philadelphia)

• Jarrett Allen (Cleveland)

• Kevin Love (Miami)

• Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)

• Harrison Barnes (Sacramento)

• Tre Jones (San Antonio)



İki ödülün de sırasıyla sahipleri olan Jrue Holiday ve Mike Conley, bu yıl iki ödüle de aday gösterilmediler.





