Yılın Takım Arkadaşı ve Sportmenlik ödülleri finalistleri belli oldu!

NBA, 2023-24 sezonunun Yılın Takım Arkadaşı ödülü ve Sportmenlik ödülü finalistlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yılın Takım Arkadaşı ve Sportmenlik ödülleri finalistleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 14:10
NBA, 2023-24 sezonunun Yılın Takım Arkadaşı ödülü ve Sportmenlik ödülü finalistlerini açıkladı.

Her ikisi de mevcut oyuncular tarafından oylanan Yılın Takım Arkadaşı ve Sportmenlik ödüllerinin finalistleri belli oldu.

Yılın Takım Arkadaşı ödülü için adayların şu isimler olduğu bildirildi:

• Mikal Bridges (Brooklyn)
• Jalen Brunson (New York)
• Al Horford (Boston)
• T.J. McConnell (Indiana)
• Georges Niang (Cleveland)
• Markelle Fultz (Orlando)
• Kentavious Caldwell-Pope (Denver)
• Mike Conley (Minnesota)
• Jalen Williams (Oklahoma City)
• Harrison Barnes (Sacramento)
• Larry Nance Jr. (New Orleans)
• Dwight Powell (Dallas)

Sportmenlik ödülü adayları ise şu şekilde:

• Tyrese Maxey (Philadelphia)
• Jarrett Allen (Cleveland)
• Kevin Love (Miami)
• Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)
• Harrison Barnes (Sacramento)
• Tre Jones (San Antonio)

İki ödülün de sırasıyla sahipleri olan Jrue Holiday ve Mike Conley, bu yıl iki ödüle de aday gösterilmediler.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery