Yılın ilk çeyreğinde en fazla kazandıran Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yılın ilk çeyreğinde en fazla kazandıran Beşiktaş
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03 Nisan 2024 11:43
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi hisseleri yüzde 20 yükselen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 6,8 değer kazandı.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketlerinin yılın ilk çeyreğindeki borsa performansını olumlu etkilerken, mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar ise hisse performansları üzerinde olumsuz etkiye sahip oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Kulüp, bu dönemde Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi transfer etmişti. Beşiktaş, ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzalamıştı.

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