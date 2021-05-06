Yılın ilk büyük transferi; David Alaba - Real Madrid

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen ve Real Madrid ile anlaşan David Alaba açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yılın ilk büyük transferi; David Alaba - Real Madrid
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06 Mayıs 2021 17:04
Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmek üzere anlaşma sağlayan David Alaba, kararının arkasındaki motivasyonunu ve duygularını paylaştı.

Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor." dedi.

"AYRILIK HEP ZOR OLMUŞTUR"

Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok." ifadelerini kullandı.

"TOP TOPLAYICI OLARAK BAŞLADIM"

Basamakları adım adım çıktığını belirten 28 yaşındaki yıldız, "Bayern Münih'te top toplayıcıydım, sonra Şampiyonlar Ligi'nde ortadaki yuvarlak bayrağı sallayan oyuncu oldum, dalga yapıyordum. Sonra bir oyuncu olmayı başardım. Burası benim ailem, benim için çok özel bir yer" diye konuştu.

Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

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